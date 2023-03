Milan, il Mondiale ti è costato caro: troppi punti persi dal Napoli

La sosta imposta ai campionati nel mese di novembre per lasciare spazio ai Mondiali di Qatar 2022 per alcune squadre ha rappresentato davvero un grande problema. Tra queste c'è senza dubbio il Milan , che soprattutto ha pagato il calo fisiologico di alcuni giocatori in modo particolare, quali Rafael Leao , Theo Hernandez e Olivier Giroud .

Ma purtroppo per i tifosi rossoneri, queste difficoltà da parte di coloro che hanno giocato la rassegna iridata non sono state l'unica conseguenza negativa. Come fatto notare dal quotidiano la Repubblica, in edicola questa mattina, infatti, il Milan dopo il Mondiale ha perso addirittura 15 punti dal Napoli capolista.