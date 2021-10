Milan, Moncada è lo 007 di Maldini: ecco come opera ‘l’invisibile’

Tuttosport si sofferma sulla figura di Geoffrey Moncada, 007 di Paolo Maldini e Frederic Massara al Milan. Ecco chi è

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Moncada, capo del dipartimento degli osservatori del Milan. Compare raramente, ma è figura molto importante che coordina lo scouting del club rossonero. Il suo lavoro è stato fondamentale perchè ha permesso al Diavolo di acquistare dei giocatori che sono diventati nel corso del tempo delle colonna della squadra di Pioli.

Il focus di Moncada e del suo staff al Milan è concentrato su una serie di parametri che devono essere soddisfatti in pieno. Se giocatore risponde a questi requisiti allora lo si segue con costanza. Quattro i macro concetti chiari: tecnica e ruolo, struttura fisica , età del giocatore e prezzo del cartellino .

Lo ha spiegato stesso lui in un'intervista rilasciata ad un podcast francese: "Elliott ha chiesto di sviluppare l'area sportiva, con lo scouting, i dati, le statistiche. Quindi abbiamo deciso di creare due cose: l'area scouting e l'area dati. L'uno lavora con l'altro ogni giorno. Quando uno scout vede un giocatore che piace, allora andiamo a vedere un po' i numeri su tutto. Quando l'area dati ci riferisce che abbiamo un giocatore forte con i numeri, chiedo agli scout di andare a vederlo. Mi piace questo mix, questo lavoro tra il live e l'aiuto delle statistiche. Per Elliott è importante avere dei rapporti con statistiche, video, non solo le osservazione degli scout"