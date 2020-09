Milan, momento positivo: rossoneri imbattuti da quindici gare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, i numeri certificano il momento positivo del Milan.

I rossoneri, infatti, sono imbattuti da quindici partite. Nel caso in cui il Milan vincesse la gara contro il Bodo/Glimt di questa sera, non solo Pioli conquisterebbe il playoff di Europa League della prossima settimana, ma raggiungerebbe un mito come Carlo Ancelotti, che nell’ultima stagione rossonera rimase imbattuto per ben 16 gare. Ovviamente le squadre sono completamente diverse, ma la suggestione è forte, visto che una striscia di risultati così lunga non si verificava da dodici anni.

