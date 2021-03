Milan, Mirabelli: “Non volevo Bonucci e Kalinic, ma solo Aubameyang”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato degli acquisti di Bonucci e Kalinic e del rimpianto Aubameyang

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di 'TeleLombardia'. Rimpianti per gli acquisti portati a casa e per alcuni mancati? Ecco il retroscena: "Ci siamo confrontati con l'allenatore: io volevo Aubameyang. Lì prevalse la linea di Montella che amava Kalinic e lo voleva a tutti i costi. Ottimo giocatore, ma le caratteristiche di Aubameyang secondo me si sposavano meglio con André Silva. La mia linea era non prendere Bonucci e Kalinic e prendere Aubameyang. Questo è il mio più grande rammarico". L'esperto di mercato Di Marzio conferma i contatti tra il Milan e Ilicic: le ultime