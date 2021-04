Milan, Mirabelli: “Con Donnarumma già finita male, al di là di come andrà”

Torna a parlare Mirabelli, di Milan e soprattutto del rinnovo di Donnarumma. Ecco il suo polemico parere sulla situazione.

È stato l'ultimo al Milan a far firmare un rinnovo a Gianluigi Donnarumma, l'ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Era l'estate 2017 e dopo una lunga trattativa con Raiola, era riuscito a ottenere il prolungamento di quattro anni per il portiere classe 1999 per 6 milioni all'anno. Insieme a lui, però, era stato costretto a prendere anche Antonio Donnarumma, suo fratello classe 1990, dandogli 1 milione all'anno. Ora alle prese con Raiola c'è Paolo Maldini, che ha ottenuto il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un'altra stagione (l'attaccante svedese classe 1981 ha firmato ieri) e ora lavora per quello di Gigio Donnarumma, mentre Antonio lascerà a fine stagione.