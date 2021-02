Milan, Mirabelli: “Avevo l’accordo con Immobile, ma poi Lotito…”

Milan, i retroscena di Mirabelli

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha raccontato un retroscena di mercato su Ciro Immobile e su Manuel Locatelli. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Calciomercato.com’:

Al Sassuolo sta facendo molto bene un ex milanista, Manuel Locatelli

“Per me è un gran dispiacere aver visto andare via lui e André Silva. Il Sassuolo voleva Locatelli già quando c’ero io. Ce l’hanno chiesto, ma volevo darlo solo in prestito o con diritto di recompra a favore del Milan e alle mie condizioni, alla fine l’affare non è mai decollato”.

Durante l’esperienza rossonera ha trattato anche Ciro Immobile, come mai non si è chiusa la trattativa?

“Non avevo fatto i conti con Lotito. Noi avevamo già l’accordo con il giocatore, ma la Lazio voleva 100 milioni di euro e così non se n’è fatto nulla; sapevano di avere un campione in casa.

