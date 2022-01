Milan, quattro giocatori a Milanello nonostante il giorno di riposo | News

Nonostante oggi sia giornata di riposo, quattro calciatori del Milan hanno ugualmente lavorato a Milanello: ecco di chi si tratta

Giornata di riposo concessa da Stefano Pioli ai suoi ragazzi, ma alcuni calciatori del Milan hanno continuato a lavorare. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', quattro calciatori si sono recati ugualmente a Milanello per svolgere del lavoro. Tra questi c'è Fikayo Tomori, il quale sta lavorando per fare in modo di essere a disposizione per il derby contro l'Inter, in programma sabato prossimo. Oltre al difensore ex Chelsea, anche Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic si sono recati a Milanello. Il croato ha lavorato per migliorare la propria condizione atletica dopo aver saltato buona parte della stagione per infortunio, mentre lo svedese ha fatto terapia e nei prossimi giorni potrà tornare a lavorare con il gruppo. Insieme a loro tre c'era anche Simon Kjaer, il quale ha svolto fisioterapia. Milan, bivio Ibrahimovic e movimenti in attacco sul mercato.