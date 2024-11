Milan, l’ex capitano è tornato a Milanello: colloqui con Fonseca e …

Nella giornata odierna a Milanello, centro di allenamento del Milan, ha fatto visita un ex capitano rossonero. Come si evince dalle foto pubblicate sul sito ufficiale del club, infatti, si vede come Franco Baresi abbia fatto capolino al centro sportivo per fare visita alla squadra a ranghi ridotti, dal momento in cui la maggior parte del gruppo è via con le rispettive nazionali. Il vice presidente onorario ha scambiato anche qualche chiacchiera con Paulo Fonseca, come si vede dalle immagini presenti sul sito web. Ecco, di seguito, anche il comunicato sul report della seduta di allenamento.