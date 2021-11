Milan, Messias si è allenato con il resto della squadra oggi

Buone notizie in casa Milan, visto che oggi è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo Messias, che finora ha fatto una sola presenza.

Una buona notizia in casa Milan, che ritrova finalmente Messias disponibile. Il brasiliano, classe 1991, dopo essere arrivato un po' fuori forma in estate e aver perso del tempo per rimettersi in forma e risolvere qualche piccolo acciacco, ha fatto una sola presenza finora. Messias è infatti entrato a gara in corso a Bergamo, disputando un finale di match tra alti e bassi. Poco dopo, però, un nuovo problema che lo ha costretto a stare fuori tantissimo tempo. Ora, finalmente, è nuovamente disponibile e oggi ha svolto il primo allenamento con la squadra. Ciò significa che avrà una settimana e mezza per recuperare la miglior condizione ed essere arruolabile per i prossimi impegni. Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>