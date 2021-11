Milan, Messias e quel messaggio di Maldini: “E’ sprecato in Serie D”

La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena interessante su Junior Messias e Paolo Maldini, ora protagonisti nel Milan

Marcello Bonetto, primo procuratore di Messias in Italia, insieme al tecnico Ezio Rossi, sono state due figure chiave per la carriera dell'attaccante, che prima giocava a calcio solo per divertimento. Il retroscena però è un altro: cinque anni fa Paolo Maldini andò a vedere dal vivo suo figlio Christian nella partita tra Pro Sesto e Chieti. Tra i ventidue in campo c'era anche Junior Messias, che fu uno dei protagonisti di quella partita.