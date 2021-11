Milan, dal mercato un top player a zero. Berlusconi, idee chiare su San Siro

Brutto risveglio per un Milan che ha subito una sonora sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Il Napoli allunga in classifica, le inseguitrici si avvicinano. La moviola del match fa emergere degli errori decisivi per l'arbitro Manganiello, mentre le pagelle dei quotidiani sportivi sono impietose. Silvio Berlusconi si è espresso sul possibile abbattimento di San Siro, intanto sul mercato spunta un'idea decisamente interessante. Nelle prossime schede le notizie principali di questa mattina!