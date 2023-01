Milan, Meluso: “I rossoneri in Supercoppa sono sembrati spenti”

Archiviata la Supercoppa, sono stati in tanti coloro che si sono espressi in merito a quella partita, comprese voci molto autorevoli. Tra questi anche Mauro Meluso , ex direttore sportivo dello Spezia , che ha parlato del momento di forma del Milan e delle ultime uscite. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Mauro Meluso sulle ultime uscite

"Se la spunterà il Napoli? Sì. Al Napoli faranno gli scongiuri del caso, ma ha una rosa completa e un modo di giocare che mi piace. Anche contro la Cremonese non ha fatto una figuraccia, anzi. Mentre ho visto il Milan in Supercoppa e mi è sembrata una squadra spenta come se avesse qualche problema psicologico".