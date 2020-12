Milan, Matteo Darmian compie 31 anni: giocò nelle giovanili rossonere

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nato a Legnano in provincia di Milano il 2 dicembre 1989, Matteo Darmian oggi compie 31 anni.

Darmian attualmente gioca nell'Inter, ma il suo cartellino è di proprietà del Parma. A inizio carriera, il terzino giocò anche 6 partite in 3 stagioni con la maglia del Milan, il tutto dopo aver svolto la trafila delle giovanili in rossonero. Darmian debuttò con il Milan il 28 novembre 2006 in un match di Coppa Italia contro il Brescia vinto dal Diavolo per 1-2. Prima di proseguire la carriera altrove, Darmian fece in tempo a vincere con il club di via Aldo Rossi: 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per club. Non scese mai in campo in queste competizioni, ma giocò solo partite di campionato e Coppa Italia. La redazione di PianetaMilan gli augura i migliori auguri.