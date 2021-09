Milan, Matri: “Tonali ha sentito la pressione come me, ma bravo Pioli”

Matri, ex attaccante del Milan, ha parlato della squadra rossonera e di Tonali. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

Ieri c'è stata un'altra bella vittoria per il Milan e un'altra grande prova di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 che sta sorprendendo tutti, anche Alessandro Matri. L'ex attaccante rossonero ha commentato ai microfoni di DAZN la crescita clamorosa del giovane rossonero, spiegando cosa possa essere successo: "Il primo anno ha sentito la pressione. Io ero tornato in rossonero dopo aver giocato nel settore giovanile e ho sentito la responsabilità che però nessuno mi ha addossato. Lo stesso è successo a Sandro, che veniva da una stagione di Serie A a Brescia. Al Milan viene messo tutto in discussione, è stato bravo Pioli a farlo crescere e a schierarlo in questa stagione".