Milan, Matìas Silvestre compie 36 anni: auguri all’ex difensore rossonero

Compleanno Silvestre: l’ex rossonero compie 36 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Matías Silvestre, nato in Argentina il 25 settembre 1984, compie oggi 36 anni. In carriera, ha vestito anche la maglia del Milan. Durante la stagione 2013/2014, il giocatore collezionò in totale solo 4 presenze, segnando però 1 gol. In Italia, le migliori esperienze da calciatore le ha vissute con le maglie del Catania, della Sampdoria e dell’Empoli. Attualmente, il roccioso difensore centrale gioca nel Mouscron, squadra che milita nel massimo campionato belga. La nostra redazione augura a Silvestre di trascorrere un felice compleanno. LEGGI QUI LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>