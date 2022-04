Milan, Massara premiato come miglior DS del 2020/21

Massara, del Milan, è stato premiato da ADiCoSp come migliore direttore sportivo della scorsa stagione. Ecco tutti i dettagli.

Bella soddisfazione per Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, che è stato giustamente premiato come migliore della scorsa stagione. Una delegazione di ADiCoSp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi) ha consegnato il premio a Casa Milan, visto che la cerimonia di Gala si era svolta lo scorso dicembre a Roma, ma Massara non era riuscito a partecipare. Un nuovo mini evento dedicato è stato organizzato proprio nella sede milanista. Massara ha ricevuto il Premio Adicosp "Franco Janich" per la passata stagione.