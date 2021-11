Milan, Marocchi: “Per 70′ anche migliore di altre gare dell’ultimo mese”

Marocchi, ex calciatore, ha parlato della prestazione dei rossoneri ieri in Fiorentina-Milan, giudicata da lui positiva. Le sue parole.

Una sconfitta che brucia per il Milan, quella di ieri contro la Fiorentina in trasferta, e Giancarlo Marocchi si è soffermato sulla prestazione offerta dai rossoneri. Anche dal suo punto di vista, gli uomini di Stefano Pioli avrebbero potuto raccogliere molto di più: la prova è stata positiva, anche più positiva di altre partite che il Milan ha poi vinto ultimamente. Ecco dunque tutte le dichiarazioni di Marocchi ai microfoni di Sky: "È arrivato il primo KO del Milan, ma per 70 minuti ho visto un Milan migliore di alcune uscite nell'ultimo mese, anche di gare che poi i rossoneri hanno vinto".