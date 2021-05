Milan, Marocchi: “La faccia e le parole di Maldini hanno fatto tanto”

Marocchi, ex giocatore e ora opinionista in TV, ha espresso il proprio parere sul Milan, sottolineando l'importanza che ha avuto Maldini.

Ha giocato con Bologna e Juventus, ma più o meno negli stessi anni in cui Paolo Maldini era una colonna del Milan. Stiamo parlando ovviamente di Giancarlo Marocchi, che ora è invece un apprezzato opinionista in TV. Ieri, in occasione del match giocato dai rossoneri contro il Torino, vinto 7-0 dalla squadra di Stefano Pioli, che avvicina il Milan alla prossima Champions League, l'ex centrocampista ha espresso il proprio parere. Marocchi ha voluto sottolineare l'importanza di Maldini come dirigente quest'anno. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky: "La faccia e le parole di Paolo hanno fatto tanto. Dalla fine dello scorso anno, dove immagino abbia speso tutto se stesso per confermare Pioli, fino a quest'anno, nei momenti difficili e di euforia ha sempre avuto la faccia serena, parole ferme e obiettivi fermi". Intanto il Milan rimette gli occhi su un vecchio pallino come terzino >>>