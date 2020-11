Milan, Marianella: “Ibra? Normale la stanchezza. Adoro Pioli” / News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Marianella, dagli studi di ‘Sky Sport’, ha parlato del momento di Zlatan Ibrahimovic, trovando il tempo di elogiare anche Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni: “Prima di qualsiasi rigore c’è una provocazione. Ibra lo vedo molto più rilassato in questo momento, però anche lui è fondamentale per la squadra. Lo è in campo e lo è perché è un catalizzatore di attenzioni. E’ normale che sia stanco, ma non credo ci sia un’autogestione perché c’è una struttura societara nel Milan e soprattuto un allanatore che adoro, cioè Pioli, che è molto bravo a fare questo tipo di valutazioni”.

