Milan, Marcolin: “Non mi aspettavo questo duello davanti”

Marcolin, allenatore ed ex giocatore, si è detto sorpreso di questo avvio di stagione di Milan e Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

Un inizio di stagione da applausi per Milan e Napoli, che hanno 31 punti a testa sui 33 disponibili. Entrambe guidano la classifica, con i partenopei davanti solo per differenza reti. Un duello che sembra aver già lasciato un solco alle proprie spalle, con la sola Inter che insegue affannosamente. Una situazione che in pochi si sarebbero aspettati a inizio stagione. E anche Dario Marcolin, allenatore ed ex giocatori partenopeo, si dice sorpreso ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole: "Non mi aspettavo questo testa a testa tra Napoli e Milan, ora il Napoli ha giocato in modo sporco, ma ha vinto comunque. Ora il Derby è la partita della domenica".