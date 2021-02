Milan, Marchegiani: “Mandzukic non può fare l’esterno, è un vice-Ibra”

Milan, l’opinione sulla posizione di Mandzukic

Luca Marchegiani, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del ruolo di Mario Mandzukic, neo attaccante del Milan. Esterno o prima punta? Ecco il suo pensiero: "Mandzukic al Milan serve per fare l'alternativa a Ibrahimovic. Difficilmente può fare l'esterno a sinistra come faceva nella Juventus. Sarà utile al Milan, ma lo farei giocare da attaccante centrale e non esternamente".