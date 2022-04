Milan, Marchegiani: “Lotta scudetto? Le sorprese non sono finite”

L'ex portiere Luca Marchegiani, al Corriere della Sera, ha parlato della lotta scudetto tra il Milan di Pioli e l'Inter di Inzaghi

L'ex portiere Luca Marchegiani, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Marchegiani ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Inter e della sconfitta inaspettata dei nerazzurri sul campo del Bologna. Ecco cosa ha detto: "La sconfitta con il Bologna è pesante, ma l’Inter non lo ha ancora perso. Il Milan ha avuto difficoltà a vincere e non credo che le sorprese siano finite". Intanto il Milan ci prova per un grande attaccante.