Milan, Marchegiani: “La frase di Ibrahimovic non può essere da rosso”

Marchegiani, ex portiere, ha parlato dell'espulsione di Ibrahimovic nel match del Milan a Parma. Ecco le sue dichiarazioni.

Sta facendo tanto discutere quanto successo nell'ultimo match del Milan, con il cartellino rosso rifilato a Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese classe 1981 è stato espulso senza motivi validi dall'arbitro Fabio Maresca. Non è ben chiaro il motivo della scelta, ma è probabile che il direttore di gara abbia capito male. Di questo ha parlato Luca Marchegiani, ex portiere, ai microfoni di Sky: "Se la verità è quella che è uscita, non può essere rosso. Noi poi parliamo sempre della leadership all'interno del Milan e della mano che da ai propri compagni, ma in questi casi dovrebbe stare più attento".