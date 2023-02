Milan, squadra più amata in Spagna: la classifica delle big

Il Milan, in base ad un sondaggio svolto, è risultata essere la squadra più amata in Spagna. La classifica delle big di Serie A

Che il Milan fosse una delle squadre più amate in Italia poteva anche essere prevedibile, ma che questo si estendesse anche al di fuori della penisola questo è decisamente ben più interessante. In modo particolare è in Spagna che il Diavolo riscuote grande successo.