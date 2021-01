Milan, Marani: “Donnarumma è il miglior portiere del mondo” | News

Ultime Notizie Milan News: Marani esalta Donnarumma

MILAN NEWS – Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. Marani, in particolar modo, si è soffermato su Gianluigi Donnarumma,

"Chi si aspettava il Milan in quella posizione dice una bugia. Il Milan oggi ha 17 punti in più dello scorso anno, questo significa che il Milan ha raddoppiato le prestazioni dello scorso anno. Contro la Juve non è un test, ma per gli scontri diretti è importante, e Ibrahimovic in quei casi ha fatto la differenza. Se non si chiamasse Milan direi che sarebbe un Leicester. Donnarumma è il miglior portiere al mondo. Stefano Pioli ha lavorato molto bene, e il merito va a lui, ma anche a Maldini".