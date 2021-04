Milan, Mancuso: “Non ero pronto per la prima squadra”

Mancuso ha giocato nel settore giovanile del Milan e poi è passato dalla Juventus, ma non ha rimpianti. Ecco le sue parole.

È cresciuto nel settore giovanile del Milan, ma con i rossoneri non ha mai esordito, Leonardo Mancuso. I rossoneri non ci hanno puntato e hanno lasciato che andasse via. Ora il classe 1992 sta facendo molto bene con l'Empoli in Serie B. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato sugli anni in rossonero e anche sul momentaneo passaggio alla Juventus, dove però non è mai rimasto. Ecco le sue parole: "Nessun rimpianto o invidia: ho fatto 10 anni di settore giovanile col Milan, ma non ero pronto per la prima squadra. La Juve è stata un'operazione di mercato: mi ha comprato dal Pescara per poi cedermi all'Empoli".