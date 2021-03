Milan-Manchester United, precedenti positivi a San Siro: i numeri / News

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Manchester United, ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League. Ottimi numeri a San Siro

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Manchester United, ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League. Una sfida prestigiosa che non può riportare alla mente dolci ricordi per i tifosi rossoneri. Non solo 'La partita perfetta' del 2007, perché il Diavolo può vantare numeri davvero positivi a San Siro contro gli inglesi. Il Milan, infatti, ha vinto quattro delle cinque partite casalinghe contro il Manchester United in competizioni europee, tutte arrivate in Coppa Campioni o Champions League. Ha perso la gara del febbraio 2010, l'ultima in ordine di tempo, con la doppietta di Wayne Rooney per gli ospiti.