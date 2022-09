Milan, Maldini: “Vogliamo tenere i migliori, non abbiamo bisogno di cedere”

Se ha mai detto no a una squadra straniera per qualcuno: "Sì, anche di non presentarsi neanche. Theo Hernandez è di altissimo livello, ma non solo lui... Poi se si presentano comunque dobbiamo valutare il livello della squadra, ma economicamente non necessitiamo della cessione. I nostri migliori vogliamo tenerli. Però in questo momento con certe valutazioni non esistono incedibili". Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>