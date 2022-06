Milan, non solo Maldini e Massara: pronto il rinnovo anche per Carbone

Paolo Maldini e Frederic Massara non sarebbero gli unici ad aver rinnovato con il Milan: prolungamento anche per Angelo Carbone

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rinnovato i loro contratti con il Milan. Lo abbiamo anticipato questa mattina, adesso sono arrivate ulteriori conferme in attesa dell'annuncio ufficiale da parte del club. I due dirigenti non sarebbero gli unici ad aver prolungato con i rossoneri. Stando a quanto riferisce Nicolò Schira su Twitter anche per Angelo Carbone, Responsabile del Settore Giovanile, è pronto il rinnovo del contratto. Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di calciomercato >>>