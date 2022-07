Milan, Maldini e Massara l’accoppiata vincente: adesso all-in sul mercato

Dopo una lunga trattativa, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno firmato il rinnovo con il Milan: adesso focus sul mercato

Enrico Ianuario

Seppur al fotofinish, è arrivata la notizia che tutti i tifosi del Milan volevano che arrivasse. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rinnovato i loro contratti fino al 2024 con possibile opzione per il terzo. Noi di pianetamilan lo abbiamo annunciato nella mattinata di ieri, una notizia che poi è stata confermata dallo stesso direttore tecnico, ieri sera, all'uscita da Casa Milan. In attesa ancora dell'ufficialità, la dirigenza di via Aldo Rossi adesso è pronta per lavorare con decisione sul mercato.

Milan, i movimenti di mercato

Dopo aver visto sfumare Sven Botman, i rossoneri non vorranno perdere di vista gli altri obiettivi di mercato. Per la difesa circolano diversi nomi: da Bremer ad Hincapie, passando per Acerbi e i ritorni di fiamma di Thiaw ed Esteve. Ad oggi non c'è una trattativa in corso con i club proprietari dei cartellini di questi giocatori, ma non si può dire la stessa cosa per altri. Ad esempio, un obiettivo del Milan è Renato Sanches. Sembrava che dovesse arrivare insieme al suo ex compagno di squadra Botman, invece non sarà così. Intanto perché l'olandese è ufficialmente un nuovo calciatore del Newcastle, poi perché la trattativa per acquistare lo stesso Sanches è rallentata.

Dalla Francia hanno parlato di un inserimento del PSG (che nel frattempo ha acquistato Vitinha...), ma il presidente del Lille, Olivier Letang, ha dichiarato che non sarebbero arrivate offerte da parte dei parigini. La sensazione, dunque, è che la trattativa tra il Milan, il Lille e Renato Sanches non è saltata, dunque non è da escludere che alla fine il portoghese possa trasferirsi alla corte di Stefano Pioli.

Ritorni alla base

Renato Sanches non sarebbe l'unico arrivo a centrocampo. Dopo l'esperienza in prestito al Torino, Tommaso Pobega è tornato al Milan ed è destinato a vestire la maglia rossonera in maniera definitiva a partire da questa stagione. Così come Yacine Adli, il quale ha salutato il Bordeaux ed è pronto a mettersi in mostra con i rossoneri. La trequarti del Milan, però, dovrà essere inevitabilmente rinforzata.

Milan, tanti nomi per la trequarti

A sinistra, salvo offerte irrinunciabili, saranno confermati sia Rafael Leao che Ante Rebic. In mezzo ci sarà ancora Brahim Diaz. Milan e Real Madrid, infatti, rispetteranno l'accordo preso nella scorsa estate, dunque il numero 10 spagnolo proseguirà la sua avventura in rossonero anche per questa stagione. L'ex Manchester City potrebbe però non essere l'unico a ricoprire quella zona del campo. Al Milan piacciono diversi calciatori, uno su tutti è Charles De Ketelaere del Club Brugge. Inoltre, seppur non ci sia una trattativa in corso, non è da escludere la pista che porterebbe a Paulo Dybala.

Riguardo la fascia destra il discorso è un po' più ampio. Samu Castillejo è in uscita, mentre potrebbe salutare il Milan anche Alexis Saelemaekers, ma solamente in caso di un'offerta ritenuta congrua con il valore e le potenzialità del giocatore. Messias, come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, sarà riscattato. Tanti nomi sono stati accostati per quella zona del campo. Due su tutti sono Marco Asensio e Hakim Ziyech. Quest'ultimo, in particolar modo, è un nome che piace molto al Milan e sarebbe il vero obiettivo dei rossoneri. Entrambe le piste non sono facilmente percorribili, ma uno dei due potrebbe vestire la maglia rossonera.

In avanti potrebbe partire in prestito Lazetic, mentre Giroud e Origi si alterneranno in attesa del rientro a pieno regime di Zlatan Ibrahimovic. Probabilmente ci vorrà un altro rinforzo di peso in attacco, ma numericamente il Milan c'è considerato anche che sia Rafael Leao che Ante Rebic possono adattarsi al ruolo di prima punta.

Milan protagonista

Maldini sa che si è perso del tempo per operare sul mercato e lo ha dichiarato anche ai giornalisti presenti in sede. Messe le firme sui nuovi contratti, adesso si prevedono due settimane di fuoco. Dopo essere tornato protagonista vincendo lo scudetto, il Milan vorrà continuare ad esserlo nella prossima stagione non solo in campionato, ma anche in Champions League. I tifosi rossoneri dunque possono stare sereni: i migliori acquisti il Milan li ha già fatti e sono proprio loro due, Maldini e Massara. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>