De Grandis sull’ex Milan Maldini: “Ha avuto un ottimo modello da seguire”

Le parole di De Grandis su Maldini

"Non penso che sia solo una questione di sacrificio e impegno; è necessario avere un talento innato per arrivare in Serie A. E questo talento può anche essere ereditato. Alcuni figli faticano a emergere perché devono superare il peso della notorietà del padre e raggiungere un livello per il quale non sono né destinati né interessati. Tuttavia, conoscendo l'intelligenza e la professionalità di Paolo Maldini, Daniel ha avuto un ottimo modello da seguire".