Milan, Maldini su Cardinale: “Mi piace, ha voglia ed energia”

Se si punta alla vittoria della Champions e se Cardinale ha promesso qualcosa o se è una cosa loro: "Non c'è nessuna promessa. La faccio io. Non andare oltre i limiti economici. Se il Milan avrà ricavi avremo più possibilità di investire. Un Milan vincente avrà ricavi. Poi questo non passa solo da noi, ma da tutto il calcio italiano. Con gli inglesi la differenza è insostenibile. Facciamo le stesse competizioni, ma con possibilità diverse. L'ultima inglese ha più budget di noi. Però noi abbiamo storia e idee. Il limite del prossimo anno è ricavi-investimenti, non andiamo oltre le possibilità". Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>