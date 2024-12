Bucciantini: “Maldini, storia del Milan. Fare senza di lui? Vieni da Marte”

Bucciantini ha poi proseguito: "Si pensa che non si fa impresa calcistica senza identità, storia, cultura. Se alla festa dei 125 anni non ti presenti… Se fai impresa in Italia non vuoi mescolarti alla cultura italiana? Se vuoi mescolarti ad una squadra che ha vinto tutto quello che ha vinto il Milan non pensi che confondersi con quella storia ed entrare sottobraccio a San Siro con Baresi e Maldini e van Basten non rappresenti un valore imprenditoriale? Ma cos’è la visione senza storia e senza identità? Una visione cos’è? Scelte, comportamenti e risultati". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Via Tomori, il suo erede già gioca in Serie A >>>