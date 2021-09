Milan, Maldera: “Questa partita servirà per la crescita”

Maldera, match analyst, ha parlato del match di ieri del Milan, contro il Liverpool in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni.

Un ritorno in Champions League difficilissimo per il Milan, di cui ha parlato Andrea Maldera. L'ex match analyst rossonero ha parlato della sfida col Liverpool ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni: "È stata una partita complicata per ritmo e intensità. Questa partita servirà per la crescita del Milan soprattutto nel capire il diverso ritmo delle competizioni europee. La squadra deve abituarsi a certe partite e ha dimostrato carattere e forza di reazione. Esce a testa alta in un campo difficile. Il girone è tosto, ma se l'atteggiamento è quello visto alla prima, il Milan può dire la sua".