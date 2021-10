Milan, Maldera: “L’impatto di Castillejo contro il Verona è stato devastante”

Andrea Maldera, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha esaltato Samu Castillejo, autore di una grande prova contro il Verona

Andrea Maldera, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha parlato della partita disputata dai rossoneri contro il Verona. Ecco cosa ha detto: "“Hai coraggio se nella sfida contro il Verona schieri ad inizio ripresa Castillejo e Krunic. Non era scontato che Castillejo entrasse e ti cambiasse la partita. Il suo impatto è stato devastante. Con cinque cambi oggi è cambiato qualcosa anche nella gestione delle partite quindi anche l'allenamento deve essere funzionale. Tenere tutti i giocatori sulla corda è un aspetto ancora più importante di qualche anno fa e in questo senso la sensazione è che Pioli ci abbia visto lungo. Questo sottolinea che il Milan è un grande gruppo, c’è rispetto per la maglia e per la società, ma anche che Pioli sa gestire molto bene questa squadra. A lui do il merito di aver saputo gestire le caratteristiche di Castillejo, che ha preso delle punizioni importanti e che è stato molto bravo a giocare nello stretto. Il mister ha visto che la squadra ne aveva bisogno e l’ha schierato”. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un rinnovo a sorpresa