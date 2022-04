Milan, Maldera: “Le due gare contro Fiorentina e Verona saranno decisive”

Andrea Maldera ha parlato "All'Inferno del Lunedi" del momento del Milan dopo la bella vittoria in casa della Lazio. Ecco cosa ha detto

Andrea Maldera ha parlato a Milan TV durante la trasmissione "L'Inferno del Lunedì". Maldera si è soffermato sul momento del Milan dopo la grande vittoria in casa della Lazio: "L’attenzione ora è l’aspetto più importante: è sempre rischioso partire in svantaggio con gli avversari come con Inter e Lazio. Tatticamente affrontiamo avversari non facili. La Fiorentina è una squadra molto aggressiva e con difesa alta, può essere un vantaggio ma è una partita difficile. Il Verona è una partita simile a quella di Torino. I prossimi due ostacoli sono importanti e saranno le due partite decisive". Milan, due top player dalla Bundesliga? Le ultime news di mercato >>>