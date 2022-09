Milan, Maignan probabilmente verrà sostituito da Tatarusanu in lista Champions | PM

Mike Maignan ha riportato una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Un infortunio che non ci voleva assolutamente e che costringerà il portiere francese a stare fermo ai box e saltare diverse importanti partite. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, non si sa il grado della lesione. Dovrebbe stare fuori un mese e, se così fosse, sarà probabilmente sostituito da Tatarusanu in lista Champions. Se tutto ciò sarà confermato, tornerà tra i pali in Champions contro la Dinamo Zagabria il 25 ottobre. Milan, le top news di oggi: Zaniolo ancora obiettivo. Rientra Tonali.