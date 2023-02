Milan, quanto vale il rientro di Maignan? Ecco i numeri

I numeri del Milan con Maignan

Andiamo a vedere qualche statistica dal sito transfermarkt.it. Nelle 7 partite giocate in questa stagione in Serie A con in porta Mike Maignan, il Milan ha subito 8 gol. Il che, vuol dire, 1,14 gol a partita. Senza di lui, le reti sono state 26 in 16 partite. La media arriva a 1,62 a partita, il che vuol dire, quasi mezzo gol in più di media. Una cifra importante, ma che non dice tutto. Andiamo a vedere la media della scorsa stagione, che ha portato il Milan allo scudetto. Con Mike Maignan in porta, in Serie A, i rossoneri hanno subito 22 gol in 32 partite. Il che vuol dire, 0,68 gol subiti a partita. Una cifra che equivale praticamente alla metà delle reti incassate in Serie A 2022/23 da Maignan. La squadra, quindi, è calata in toto in difesa e non dipende tutto dal cambio di portiere.