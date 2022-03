Milan, Maignan non si ferma più: l’obiettivo adesso è la Francia

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Mike Maignan del Milan. Il portiere vuole conquistare anche la Francia

Maignan è sempre più importante per il Milan, anche per lo sviluppo per il gioco. Basta ricordare ad esempio il gol di Rafael Leao contro la Sampdoria. Come viene riportato dal quotidiano, però, l'obiettivo del portiere è ora quello di conquistare anche la Nazionale francese. A momento il numero 1 è Lloris, che a dicembre farà 36 anni. Quest'ultimo potrebbe lasciare dopo il Mondiale in Qatar e a quel punto Maignan diventerebbe il titolare. Insomma, il futuro di Mike è assicurato anche in Francia. Intanto ecco il colpo in difesa di Maldini