Milan, Maignan potrebbe essere escluso dalla lista Champions | News

Stando a quanto riferisce 'gazzetta.it', se Maignan non dovesse recuperare per il match contro il Chelsea dell'11 ottobre, il Milan si troverebbe a valutare se estromettere il francese temporaneamente dalla lista Champions e sostituirlo con Tatarusanu. Ciò è possibile grazie al regolamento Uefa (articolo 46.2) che, in presenza di prognosi dai 30 giorni in su, prevede e consente la sostituzione di un portiere nel caso ne figurino soltanto due in lista A, come nel caso della squadra di Pioli. Maignan, in caso di decisione e comunicazione immediata alla Uefa, rientrerebbe in lista appena in tempo per sfidare la Dinamo Zagabria il 25 ottobre l'ultimo impegno del girone contro il Salisburgo. Milan, le top news di oggi: Zaniolo ancora obiettivo. Rientra Tonali.