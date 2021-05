Milan, Maignan ha già scelto il suo numero di maglia

Il Milan ha annunciato ufficialmente Maignan come nuovo portiere e anche il numero scelto dal francese, che conferma quello che aveva al LOSC

Adesso è ufficiale davvero, dopo che il Milan ha pubblicato il comunicato Mike Maignan è il nuovo portiere rossonero. Il francese classe 1995 si trasferirà a partire dal primo luglio dal LOSC e ha firmato un contratto di cinque anni, a 2,8 milioni a stagione. Per acquistarlo, il Milan ha speso solo 15 milioni, bonus compresi. All'interno del comunicato ufficiale pubblicato dal Milan c'era anche la scelta del numero di maglia fatta da Maignan, che non cambia e conferma lo stesso che aveva in questi anni: il 16. Anche perché l'1, altro numero utilizzato e soprattutto tipico dei portieri, al Milan è già occupato. Ecco il comunicato ufficiale integrale, pubblicato dal Milan >>>