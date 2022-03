Milan, Maignan non si è allenato oggi con la Francia: le sue condizioni

Mike Maignan, portiere del Milan, non si è allenato oggi con la Francia a causa di un problema non grave. Le ultime news

La pausa per le nazionali ha tolto praticamente tre quarti della rosa al Milan. Tra questi, ovviamente, c'è Mike Maignan, uno dei protagonisti assoluti della stagione rossonera fino a questo momento. Non era facile sostituire un giocatore come Gianluigi Donnarumma: lui non solo non lo ha fatto rimpiangere, ma si è fatto amare immediatamente dai suoi nuovi tifosi. Attenzione però alle notizie che arrivano dal ritiro della Francia. Stando a quanto riferisce 'Le Parisienne', il classe 1995 non si è allenato oggi a causa di un dolore al tendine d'Achille. Un problema che però non è affatto grave e non deve creare allarmismi. Maignan è stato semplicemente preservato. Ecco le Top News di oggi sul Milan: esclusiva Laudisa sul mercato, Origi sempre più vicino