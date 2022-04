Milan, Maignan meglio di Donnarumma: parate, leadership e assist

Il Corriere della Sera si sofferma su Mike Maignan, estremo difensore del Milan che sta disputando una grande stagione

A proposito di Gigio, Maignan ha fatto dimenticare in fretta il suo predecessore, anzi, sta facendo addirittura meglio. Lo dicono i numeri: 11 gol in meno rispetto a una stagione fa . Siamo passati dai 41 della stagione 2020-21 ai 30 della stagione attuale. Un trend impressionante, anche se va ricordato che per un periodo in porta c'è stato Tatarusanu , visto l'infortunio a inizio stagione di Magic Mike.

Nessuno mette in discussione le qualità di Donnarumma, che sta avendo problemi al Psg, ma non si può negare che Maignan stia disputando una stagione eccezionale. Parate, leadership e addirittura assist per gli attaccanti, così come è successo nella partita contro la Sampdoria per il gol di Rafael Leao. Insomma, una vera scoperta che testimonia il grande lavoro svolto dalla dirigenza rossonera in questi mesi. Rimpiazzare Donnarumma non era semplice, ma Mike ha raggiunto facilmente questo obiettivo. Intanto i rossoneri pensano a un grande attaccante.