“Succede solo a chi ci crede”: Milan, un’altra maglia per lo Scudetto

Il Milan ha messo in vendita nel proprio store ufficiale online una nuova maglia celebrativa per lo Scudetto

Una nuova maglia celebrativa per lo Scudetto è stata messa in vendita nello store ufficiale del Milan . Si tratta di una t-shirt color nero con la ormai celebre frase: "Succede solo a chi ci crede", che ha accompagnato tutta la stagione rossonera.

I pezzi sono disponibili in tutte le taglie ed acquistabili nel negozio online del club. Il prezzo di listino è di 34€, con un 10% di scontro per i possessori della carta Cuore Rossonero, ed è al momento in pre-ordine. Tutte le spedizioni cominceranno il prossimo 20 giugno. Ecco l'annuncio sui social del club.