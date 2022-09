Milan, lunedì conferenza stampa di presentazione di Sergino Dest | PM

Sergino Dest ha già esordito con la maglia del Milan martedì sera in Champions League. Una mezz'ora intensa per lui in occasione del match contro il Salisburgo, dove si è potuto mettere in mostra disputando una buona gara. Questioni di campo a parte, secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', lunedì alle 14.45 Sergino Dest si presenterà davanti alla stampa e potrete seguire insieme a noi la conferenza. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming