Milan-Lumezzane 7-0, primo test con vittoria per i rossoneri | News

(fonte: acmilan.com) Di nuovo in campo. Il Milan in azione mancava da un mese e mezzo e nel frattempo sono cambiate molte cose: la stagione, in particolare. A Milanello, a dieci giorni dall'inizio della preparazione, si è giocata la prima amichevole. Ogni esordio è sempre speciale, atteso, importante. E ogni test va preso nella maniera corretta. Quella di oggi è stata un'ora di gioco con la squadra ancora non al completo e in fase di rodaggio. Una gara comunque da registrare nella pellicola di un 2023/24 appena cominciato vincendo e battendo il Lumezzane fresco di promozione in Lega Pro.