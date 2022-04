Milan, Loviso: “Pioli è sempre stato molto preparato sotto ogni aspetto”

Pioli sta conducendo il Milan verso lo Scudetto e di lui ha parlato Loviso, suo ex giocatore nelle giovanili. Ecco le sue parole.

La stagione del Milan è finora strepitosa, con Stefano Pioli che lunedì taglierà il traguardo delle 100 panchine in Serie A con i rossoneri con la miglior media punti di tutti gli allenatori milanisti da quando ci sono i tre punti a vittoria e di lui ha parlato Massimo Loviso, suo ex giocatore nelle squadre giovanili. Ai microfoni di Tuttosport ha raccontato il proprio legame con Pioli, che nel 2001 ha vinto il campionato di categoria Allievi con il Bologna e con Loviso in squadra. Queste le sue parole: "C'è sempre stato un rapporto schietto e sincero. Ci sono allenatori con i quali ho giocato di più, ma non mi hanno lasciato quello che mi ha lasciato Pioli. È sempre stato un tecnico preparato a livello morale, tattico e fisico".