Milan, Lopez: “Tonali non mi sorprende, ha grande potenziale”

Lopez, ex allenatore di Tonali, ha parlato del centrocampista del Milan, tessendone le lodi. Ecco tutte quante le sue parole.

La stagione in corso in casa Milan è sotto il segno di Sandro Tonali, classe 2000 che è letteralmente esploso e sta trascinando la squadra rossonera. Prestazioni di primo livello per un giocatore che sembra essersi trasformato. Di lui ha parlato Diego Lopez, che lo ha allenato prima che si trasferisse in rossonero. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha detto di non essere affatto sorpreso dalla sua crescita. Ecco le sue parole: "Ha ancora tanti margini di miglioramento. Ha un potenziale enorme. Ed è un ragazzo eccezionale. Dopo gli allenamenti rimaneva sempre a calciare e cercava di migliorarsi. Continuerà a crescere. Non mi sorprende".