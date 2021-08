Milan, lo striscione della Curva Sud contro Donnarumma: “Ingrato” (FOTO)

La Curva Sud, presente a Milanello, ha esibito uno striscione contro Donnarumma, ex portiere del Milan. Ecco la foto

La Curva Sud nella mattinata di oggi si è ritrovata a Milanello per stare vicino alla squadra rossonera. Domani, infatti, c'è Milan-Cagliari, seconda giornata di Serie A. La notizia del giorno, però, è lo striscione esposto contro Donnarumma: "Ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo". In realtà c'è da registrare anche un secondo striscione che recità così: "Donnarumma: noi gli infami non li dimentichiamo. Stai attento quando girerai per Milano". Ecco le foto scattata dal nostro inviato, Stefano Bressi. C'è fiducia intanto per l'arrivo di Faivre.