Milan, lo storico Italo Galbiati compie 83 anni: buon compleanno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Italo Galbiati, nato a Milano l’8 agosto 1937, compie oggi 83 anni.

Da giocatore ha vestito le maglie di Inter, Reggina, Lecco e Como, mentre da allenatore, la sua carriera si è legata per molto tempo ai colori rossoneri del Milan. Galbiati nei primi anni 1980 ha allenato il Diavolo come primo allenatore, poi diventò assistente di fiducia di Fabio Capello, seguendolo anche nelle sue avventure alla Roma, alla Juventus, al Real Madrid e come CT di Inghilterra e Russia.

